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Сегодня, 19:48

Агент Сафонов: «Раньше футболисты были ближе к народу, Стрельцов чебурек мог съесть с кем-то»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, почему раньше в России футбол любили больше.

«Раньше футболисты были ближе к народу. Тот же Эдуард Стрельцов чебурек мог съесть с кем-то. Дистанции не было. Те же игры на «Первенство ЗИЛа», за свой цех каждый играл. Помню матч России и Англии в «Лужниках». Сделали один из самых больших баннеров. Ажиотаж, стадион полный, холодно было, но народ пришел. Футбол объединяет», — цитирует Сафонова Legalbet.

Ранее Сафонов высказался о безголевой серии своего клиента, нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-ranshe-futbolisti-bili-blizhe-k-narodu/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
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