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Сегодня, 10:45

Агент Сафонов: «Салтыков интереснее Пиняева. Более тонкий полузащитник»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Никита Салтыков (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» прокомментировал летний переход полузащитника Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

— Летом в «Локомотив» перейдет молодой полузащитник «Крыльев» Салтыков.

— Мне он очень нравится! Считаю, Салтыков поинтереснее Пиняева, более тонкий исполнитель. Никита — сильный полузащитник, где-то даже пока немного недооцененный. Наглый по-спортивному, со скоростью. Все данные — при нем. По идее у него должно получиться в «Локомотиве». Тут опять же многое зависит от фигуры тренера, от понятия «своя команда». Глушенков в свое время «Спартаку» не пригодился, хорошо проявил себя в «Крыльях», а теперь в «Локо» раскрылся как один из самых ярких игроков всей лиги.

«Локомотив» объявил о покупке Салтыкова у «Крыльев Советов» 10 января. 19-летний россиянин проведет остаток сезона-2023/24 в самарском клубе на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Салтыков забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 21 матче за «Крылья Советов».

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