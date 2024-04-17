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Сегодня, 11:44

Агент Сафонов: «Тюкавин забил бы 20 мячей, если бы играл в «Зените»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина прокомментировал результативность своего клиента.

«Способен ли Тюкавин навязать борьбу Кассьерре? Если команда будет больше на него играть, то, я думаю, что способен. Если он в одном матче три гола забьет, начнутся качели.

Косте всего 21 год. Если бы он играл в «Зените», он бы 20 мячей забил. Там нападающие больше получают. Но не хочется гадать. Футбол не любит сослагательных наклонений», – цитирует Сафонова Metaratings.

В текущем сезоне в активе Тюкавина 11 голов и 8 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

 

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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