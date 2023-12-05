Агент Сафонов — о Тюкавине: «Он заслуженно стал обладателем премии «Первая пятерка»

Агент Алексей Сафонов, поделился впечатлением от победы своего подопечного, нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в номинации на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему игроку не старше 21 года в РПЛ по итогам календарного года.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла). Третья строчка — у хавбека «Локомотива» Артема Карпукаса (195 баллов).

«Я думаю, что Тюкавин заслуженно стал обладателем премии «Первая пятерка», есть какие-то возражения? По системе гол+пас он занимает второе место в РПЛ. Парню 21 год, я думаю, что заслужил. Такая награда не повлияет в будущем, просто сейчас приятно что оценили по достоинству. Я думал, что в прошлом году он получит награду, но его получил Сергей Пиняев, мы не против были», — приводит слова агента Metaratings.ru.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах , забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами.