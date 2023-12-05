Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:54

Агент Сафонов — о Тюкавине: «Он заслуженно стал обладателем премии «Первая пятерка»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов, поделился впечатлением от победы своего подопечного, нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в номинации на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему игроку не старше 21 года в РПЛ по итогам календарного года.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла). Третья строчка — у хавбека «Локомотива» Артема Карпукаса (195 баллов).

«Я думаю, что Тюкавин заслуженно стал обладателем премии «Первая пятерка», есть какие-то возражения? По системе гол+пас он занимает второе место в РПЛ. Парню 21 год, я думаю, что заслужил. Такая награда не повлияет в будущем, просто сейчас приятно что оценили по достоинству. Я думал, что в прошлом году он получит награду, но его получил Сергей Пиняев, мы не против были», — приводит слова агента Metaratings.ru.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах , забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
0
Читайте также
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гладилин считает, что Джикия должен остаться в «Спартаке»

Источник: Точилин не будет работать в структуре «Сочи»