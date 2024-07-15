Сафонов: «Зенит» уменьшает количество иностранцев в составе»

Футбольный агент Алексей Сафонов полагает, что «Зенит» расстанется с кем-то из бразильцев этим летом.

«Наверное, «Зенит» хочет играть в четыре состава и ослабить своих соперников, чтобы снова взять «золото» в свое столетие. Тем более лимит на легионеров не за горами — клубу нужно уменьшить количество иностранцев в составе. Думаю, что летом кто-то из бразильцев уйдет — 100%. Но не все», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о том, может ли продажа форварда Александра Соболева стать по-настоящему большой потерей для «Спартака».

«Я думаю, что отряд не заметит потери бойца. Тем более они уже взяли на эту позицию не менее сильного бразильца», — добавил агент.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.