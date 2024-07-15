Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:36

Сафонов: «Зенит» уменьшает количество иностранцев в составе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов полагает, что «Зенит» расстанется с кем-то из бразильцев этим летом.

«Наверное, «Зенит» хочет играть в четыре состава и ослабить своих соперников, чтобы снова взять «золото» в свое столетие. Тем более лимит на легионеров не за горами — клубу нужно уменьшить количество иностранцев в составе. Думаю, что летом кто-то из бразильцев уйдет — 100%. Но не все», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о том, может ли продажа форварда Александра Соболева стать по-настоящему большой потерей для «Спартака».

«Я думаю, что отряд не заметит потери бойца. Тем более они уже взяли на эту позицию не менее сильного бразильца», — добавил агент.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Кейн проиграл шестой финал в карьере
Ойярсабаль забил победный гол в финале Евро-2024
Дома у стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
РПЛ: где смотреть трансляции матчей чемпионата России по футболу
«Спартак» полурезервом разбил «Насаф». Виллиан Жозе сыграл в матче, Соболев — нет
«Спартак» разгромил «Насаф» в товарищеском матче
РПЛ: дата старта чемпионата России и расписание матчей 1-го тура
«Ахмат» презентовал новую форму команды на сезон-2024/25
Маслов сообщил, что приступил к тренировкам в общей группе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

РПЛ: дата старта чемпионата России и расписание матчей 1-го тура

У Антона Миранчука нет предложений от клубов РПЛ