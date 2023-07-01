Агент Сафонов считает, что «Зенит» заменит уехавших бразильцев

Агент Алексей Сафонов отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что полузащитник петербургского клуба Вендел находится в поисках нового клуба.

«Я говорил, что сейчас, в связи с политической и прочими ситуациями бразильцев особо не удержишь. Не будет у него настроения, а ему придется платить такие бабки. По крайней мере, не удивлен этой ситуации», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Также он ответил на вопрос, смогут ли новички сине-бело-голубых в лице Александра Коваленко и Ду Кейроса заменить Вендела.

«Они играют на немножко разных позициях. Коваленко мне нравится. Кейроса не особо хорошо знаю. Может быть, там еще кто-то уйдет. Не удивлюсь, если Малком уйдет или еще кто-то. Я говорил, что «Зенит» может с этим столкнуться. Одни уедут, значит, других купят», — добавил он.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2026 года.