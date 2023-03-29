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Сегодня, 19:10

Сафонов: «Сумма агентских в РПЛ уменьшилась из-за того, что качество игроков стало хуже»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал опубликованные Российским футбольным союзом (РФС) сведения о сумме вознаграждений клубов РПЛ посредникам за 2022 год.

«Сумма вознаграждений посредникам в РПЛ в 2022 году небольшая. В Англии около 300 или 400 миллионов евро. В России рынок просел, к нам иностранцы почти не едут. Ухудшилось качество игроков, другое дело, когда ты продаешь Роналду. Сумма агентских уменьшилась из-за того, что качество игроков стало хуже, и у клубов денег стало меньше. Пока политическая ситуация не нормализуется, ничего лучше не станет. Повторюсь, иностранцы перестали ехать в РПЛ, клубы стали нести убытки. Не бывает так, что все несут убытки, а футбольные агенты в плюсе, тут все взаимосвязано», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных клубами чемпионата России посредникам в прошлом году, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-summa-voznagrazhdenii-posrednikam-v-rpl-v-2022-godu-nebolshaya-v-anglii-okolo-300-ili-400-mln-evro-239269/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
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