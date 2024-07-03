Агент Сафонов: «Иностранцы действительно едут в клубы РПЛ, чтобы заработать денег»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слова представителя форварда «Спартака» Манфреда Угальде Курта Морсинка.

«Положа руку на сердце, иностранцы действительно едут в клубы РПЛ, чтобы заработать денег. У нас самое льготное налогообложение. Если говорить честно, то наш чемпионат не входит в топ-5 европейских лиг. Никто не скрывает, что зенитовские бразильцы приезжают в Россию зарабатывать. Проблема не в том, что они к нам едут за деньгами — хотелось бы видеть качественных легионеров. Иногда приезжает такой сброд, что ужас. Футболистов уровня Малколма, Веллитона, Халка надо только приветствовать. Частные клубы не берут слабых легионеров», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ранее агент Угальде заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.