Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Агент Сафонов: «Иностранцы действительно едут в клубы РПЛ, чтобы заработать денег»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слова представителя форварда «Спартака» Манфреда Угальде Курта Морсинка.

«Положа руку на сердце, иностранцы действительно едут в клубы РПЛ, чтобы заработать денег. У нас самое льготное налогообложение. Если говорить честно, то наш чемпионат не входит в топ-5 европейских лиг. Никто не скрывает, что зенитовские бразильцы приезжают в Россию зарабатывать. Проблема не в том, что они к нам едут за деньгами — хотелось бы видеть качественных легионеров. Иногда приезжает такой сброд, что ужас. Футболистов уровня Малколма, Веллитона, Халка надо только приветствовать. Частные клубы не берут слабых легионеров», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Ранее агент Угальде заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
Обсудить
Читайте также
Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Американист оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Динамо» — «Партизан»: смотреть трансляцию матча летнего турнира
Агент Стоцкого заявил, что «Пари НН» обещал продлить соглашение с игроком
Капитан «Динамо» Махачкала Алибеков — о сезоне в РПЛ: «Будет волнение, но не страх»
«Спартак» не оставляет попыток приобрести четвертьфиналиста Евро-2024
Агент Радмановаца сообщил, что игрок получил предложение от азиатского клуба
«Рубин» объявил о расторжении контракта с Костюковым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Полузащитник «Галатасарая» Актюркоглу не заинтересован в переезде в Россию

Захарян и Черчесов посетили матч «Динамо» против «Партизана»