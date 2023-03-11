Агент Сафонов: «Если бы Тюкавин перешел в ЦСКА или «Зенит», то болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов сообщил, что в этом сезоне форвард Константин Тюкавин не рассматривал возможности ухода из «Динамо», несмотря на небольшое количество игрового времени.

«В этом сезоне никто не собирался уходить, мы даже не рассматривали предложения по аренде, хотя и так ясно, что его никто не отдаст в аренду. Тема закрыта — до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы. Если бы он перешел сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион. Костя спокойно использует то время, которое ему предоставляют. Свои голы он еще точно забьет», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Тюкавин провел 25 матчей во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами.

Сегодня, 11 марта, «Динамо» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Краснодаром». Начало — в 19.00 по московскому времени.