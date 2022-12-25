Агент Сафонов удивлен интересом «Зенита» к Самошникову

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

«Самошников — игрок хорошего уровня. Насчет того, усиление ли это — трудно сказать. Я знаю информацию, что он вроде как с «Локомотивом» договорился. Поэтому немного удивлен интересу «Зенита» к нему. Вполне возможно, что это просто агентские игры. В целом, он же игрок сборной России, с паспортом, так что, почему бы и нет?» — цитирует Сафонова «Спорт день за днем».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.