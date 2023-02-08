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Сафонов о «Локомотиве»: «Закончилась пилорама, дальше начнется футбол»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный агент Алексей Сафонов в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Локомотив» успешно проведет вторую половину сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, нападающий Артем Дзюба подписал контракт с красно-зелеными до конца сезона.

— Дзюба может стать спасителем «Локомотива»?

— Да «Локо» не надо спасть. Посмотрите на состав, подбор исполнителей. Железнодорожникам надо выиграть пару матчей, и дальше точно покатит. Они выберутся. Дзюба на данном этапе поможет, но «спаситель» — это слишком громко. Просто удивительно, как при немцах команда оказалась внизу... Нонсенс! Но ничего — закончилась пилорама, дальше начнется футбол. Верю в Галактионова.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 13 очками после 17 туров.

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Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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