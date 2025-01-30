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Сегодня, 18:40

Агент Сафонов уверен, что полузащитник «Торино» Илич окажется в «Спартаке»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что московский клуб готов заплатить за футболиста более 20 миллионов евро.

«Илич — сто процентов топ-игрок, но очень сильно подвержен травмам. Думаю, он точно перейдет в «Спартак» — Станкович сильно хочет видеть его в команде. Усилит он или нет, посмотрим. Только время покажет», — сказал Сафонов.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний сербский футболист провел 13 матчей в чемпионате Италии, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
2
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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