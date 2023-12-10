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Сегодня, 19:07

Сафонов: «Если судья дает такой пенальти в ворота «Динамо», то должен был и на Тюкавине ставить»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (1:1).

«Мне кажется, «Динамо» свою игру отдало. Не буду говорить, что засудили, но если ты даешь такой пенальти в ворота «Динамо», то нужно было и на Тюкавине давать, когда его Кудряшов толкал. Это мое мнение. Слава Богу, что все живы-здоровы, никто на таких полях не сломался и люди спокойно поедут в отпуск», — приводит Metaratings.ru.

Также он оценил работу главного тренера бело-голубых Марцела Лички по итогам первой части текущего сезона РПЛ.

«Команда уходит в отпуск в тройке РПЛ, при этом у «Динамо» есть задача попасть в пятерку. На четверку Личка точно наработал по пятибалльной шкале», — добавил агент.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» 21 очко и 11-я позиция.

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-dinamo-svoyu-igru-otdalo-no-esli-sudya-dayot-takoi-penalti-to-dolzhen-byl-i-na-tyukavine-stavit-313986/
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