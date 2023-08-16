Агент Сафонов — о ситуации с Захаряном: «У меня впечатление, что какая-то из сторон не выполняет свои обязательства»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не улетел в Испанию для подписания контракта с «Реал Сосьедад». Он заявил, что возникают вопросы касательно этой ситуации.

«Я не знаю, не хочу гадать. У Арсена есть агент, он должен объяснить эту ситуацию. Со стороны я смотрю, и у меня впечатление, что какая-то из сторон не выполняет свои обязательства или не договорились. В сделке участвует агент, игрок и клубы — четыре стороны, кто-то с кем не договорился или не выполнили обещания, поэтому возникают вопросы», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Сегодня стало известно, что футболист не вылетел в Испанию 16 августа, как планировалось, и провел тренировку в составе московской команды. Позже в пресс-службе «Динамо» подтвердили эту информацию. Однако отмечалось, что условия трансфера между бело-голубыми и испанским клубом полностью согласованы.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.