Агент Тюкавина: «Приятно, что Костя попал в тройку лучших молодых игроков РПЛ»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал итоги опроса на звание лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.

В голосовании победил форвард «Локомотива» Сергей Пиняев. Тюкавин занял второе место.

«Рад за Пиняева, поздравляю и желаю ему только удачи. Приятно, что Костя попал в тройку. У меня и близко нет никаких обид. Приятно, что тренеры оценили игрока, с которым я занимаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.