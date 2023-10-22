Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:17

Агент Сафонов: «Помазун — один из лучших, у него есть хорошее качество — нет паники, и он не раскисает»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, оценил игру футболиста в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (1:4).

«Если говорить о голах, которые пропустил Помазун, то такое бывает, люди ошибаются. Смеюсь и говорю, что лучше один раз проиграть 1:4, чем четыре раза — по 0:1. Если бы мне кто-то сказал, что «Сочи» выиграет с таким счетом, то я бы удивился. У каждого есть свои наработки. На мой взгляд, Помазун — один из лучших, у него есть хорошее качество — нет паники, и он не раскисает никогда. Илья — психологически устойчивый человек. Ничего страшного не случилось», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 12 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и 4 игры отстоял «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-pomazun-odin-iz-luchshikh-u-nego-est-khoroshee-kachestvo-net-paniki-i-on-ne-raskisaet-297630/
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
Алексей Сафонов
0
Читайте также
Горшков охарактеризовал Карпина: «Любит пошутить. Но очень образованный человек»
Горшков: «Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Пусть сами между собой разбираются»
Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на экс-канцлера Шредера
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Зенит» — «Крылья Советов»: судейский скандал в игре за второе место. Онлайн-трансляция матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: ничья после первого тайма
Наумов рассказал об отношении к возможному включению белорусских клубов в РПЛ
Абаскаль оценил прогресс Дуарте в «Спартаке»
Трошечкин — о задачах «Пари НН» в РПЛ: «Мы будем продолжать бороться за чемпионство»
Гендиректор «Пари НН» — о поражении от «Спартака»: «Все было видно с первых минут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов рассказал об отношении к возможному включению белорусских клубов в РПЛ

«Зенит» — «Крылья Советов»: ничья после первого тайма