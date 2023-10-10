Агент Сафонов: «Ивич — топ-тренер, нет никаких сомнений. Он доказал это еще в Англии»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

46-летний специалист возглавляет кубанский клуб с января 2023 года.

«Ивич — топ-тренер, нет никаких сомнений в этом. Он доказал это еще в Англии, когда вывел «Уотфорд» в АПЛ. Чемпионат Англии выиграть легче, чем вывести клуб из Чемпионшипа, а ему это удалось. Сейчас он также своей работой показывает, что является тренером топ-уровня. Дай Бог, чтобы у него все получилось в «Краснодаре», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

«Краснодар» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 12-м туре «быки» на выезде сыграют против «Балтики». Матч пройдет 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.