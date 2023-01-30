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Сегодня, 14:15

Агент Арбузова: «Верю, что ЦСКА оставит Ярослава в основной обойме на вторую часть сезона»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов заявил, что полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов напоминает ему таких футболистов, как Андрей Аршавин и Алан Дзагоев.

«Я верю, что ЦСКА оставит Ярослава в основной обойме на вторую часть сезона, а остальное зависит от него самого. Парень в клубе уже три года, сейчас забил решающий мяч «Партизану». Он уверен в себе, таких в России единицы. Он из футболистов категории Аршавина, Дзагоева и других, которые не боялись обыгрывать один в один. Его игра нравится болельщикам, нестандартный футболист», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Арбузов забил победный гол ЦСКА в ворота «Партизана» (2:1) в товарищеском матче.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 13 матчей в составе второй команды ЦСКА в Молодежной футбольной лиге и отметился результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-arbuzova-veryu-chto-tsska-ostavit-yaroslava-v-osnovnoj-obojme-na-vtoruyu-chast-sezona/
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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