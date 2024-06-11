Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:31

Агент Сафонов заявил, что Помазун не хочет быть запасным вратарем

Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем голкипера Ильи Помазуна в московском ЦСКА.

«Я общаюсь со спортивным директором Андреем Мовсесьяном. У меня никогда не было проблем с ЦСКА. Но никакой суеты нет, игрок защищен. Худший вариант — не уходим никуда в аренду, значит, играем в ЦСКА, продолжаем играть там.

Помазун сам не хочет сидеть запасным, он почувствовал вкус крови. Это нормально для амбициозных вратарей. Если бы Сафонов не ушел в «ПСЖ», Агкацев наверняка тоже куда-то перешел бы. Ситуации один в один. В ЦСКА есть тренеры вратарей, они понимают, что первым номером нужен Тороп или Акинфеев. Я не буду лезть и говорить, что мой лучше», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
1
0
Читайте также
Словакия попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Румынией и Украиной
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперед для Глушенкова»
«Зенит» ведет переговоры по трансферу Фернандеша из «Бешикташа»
Агент защитника «Ахмата» Ловата: «Рано говорить о возможном уходе из российского клуба»
Агент Тюкавина рассказал, в каких чемпионатах хочет выступать форвард «Динамо»
Источник: «Краснодар» готов предложить за Осипенко 4 миллиона евро
Корнеев: «Даку — это джекпот «Рубина», его можно продать как минимум за 7-8 миллионов евро»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Зенит» ведет переговоры по трансферу Фернандеша из «Бешикташа»

Карпукас: «До базы «Локомотива» обычно езжу на такси»