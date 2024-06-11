Агент Сафонов заявил, что Помазун не хочет быть запасным вратарем

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем голкипера Ильи Помазуна в московском ЦСКА.

«Я общаюсь со спортивным директором Андреем Мовсесьяном. У меня никогда не было проблем с ЦСКА. Но никакой суеты нет, игрок защищен. Худший вариант — не уходим никуда в аренду, значит, играем в ЦСКА, продолжаем играть там.

Помазун сам не хочет сидеть запасным, он почувствовал вкус крови. Это нормально для амбициозных вратарей. Если бы Сафонов не ушел в «ПСЖ», Агкацев наверняка тоже куда-то перешел бы. Ситуации один в один. В ЦСКА есть тренеры вратарей, они понимают, что первым номером нужен Тороп или Акинфеев. Я не буду лезть и говорить, что мой лучше», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года.