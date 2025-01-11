Агент Сако подтвердил интерес «Трабзонспора» к защитнику «Ростова»

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Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, отреагировал на информацию об интересе «Трабзонспора» к его клиенту.
6 января сообщалось, что интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Трабзонспор» и французский «Брест».
«Мы ждем решения «Ростова». Интерес от «Трабзонспора» действительно есть. Все будет зависеть от цены, которую предложат за Умара», — цитирует Диалло «РБ Спорт».
«Ростов» арендовал Сако у болгарской «Арды» в январе прошлого года. Летом ростовчане выкупили защитника. В текущем сезоне он провел 24 матча за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сако в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.