Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:17

Агент Сако рассказал об адаптации защитника «Ростова» в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Ростова» Умара Сако, заявил, что его клиент адаптировался в России.

«Могу сказать, что Сако смог адаптироваться к чемпионату России. Умар любит страну, он смог очень быстро адаптироваться, и я должен сказать, что товарищи по команде облегчили ему эту задачу», — приводит слова Диалло «РБ Спорт».

«Ростов» в январе арендовал 28-летнего ивуарийца у болгарской «Арды». В апреле «СЭ» сообщил, что клуб выкупил Сако.

В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за «Ростов» во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Умар Сако
0
Читайте также
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Колосков: «Если бы Федотов хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы он не пошел»