Агент Самошникова опроверг информацию о том, что защитник провалил медосмотр в «Локомотив»

Агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, Евгений Моисеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист провалил медосмотр при переходе в «Локомотив».

«Первый раз об этом слышу. Не знаю, откуда берутся такие новости. Это неправда», — сказал Моисеев «СЭ».

Ранее matchtv.ru сообщил, что игрок в зимнее трансферное окно, вероятно, не перейдет в «Локомотив» из-за провала медостмотра.