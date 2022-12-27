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Сегодня, 13:14

Агент Самошникова опроверг информацию о том, что защитник провалил медосмотр в «Локомотив»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Илья Самошников.
Фото ФК «Рубин»
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Агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, Евгений Моисеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист провалил медосмотр при переходе в «Локомотив».

«Первый раз об этом слышу. Не знаю, откуда берутся такие новости. Это неправда», — сказал Моисеев «СЭ».

Ранее matchtv.ru сообщил, что игрок в зимнее трансферное окно, вероятно, не перейдет в «Локомотив» из-за провала медостмотра.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Илья Самошников
ФК Рубин (Казань)
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