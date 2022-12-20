Агент Самошникова подтвердил близость трансфера защитника «Рубина» в «Локомотив»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«Да, действительно Самошников близок к переходу в «Локомотив». Сторона обращалась, мы контактировали», — сказал Моисеев «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «ФНЛ с Ильевым» появилась информация о том, что «Локомотив» может выкупить Самошникова за 1 миллион евро.

В текущем сезоне 25-летний российский футболист провел 16 матчей за казанскую команду, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.