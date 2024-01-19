Агент Санчеса заявил, что трансфер игрока в «Спартак» сорвался из-за вмешательства АПЛ и английских властей

Агент защитника «Галатасарая» Давинсона Санчеса Фернандо Вильярреал в разговоре с «СЭ» назвал реальную причину срыва трансфера колумбийского футболиста из «Тоттенхэма» в «Спартак» летом 2023 года.

Ранее в интервью «РБК Спорт» генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал АПЛ фактором, который не дал трансферу свершиться.

«Настоящая причина в том, что трансфер просто не мог состояться. Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Давинсон и его жена были полностью готовы перейти в «Спартак». В тот момент, когда мы приняли решение, нам позвонили из «Спартака» и сказали, что Дэниел Леви (председатель «Тоттенхэма». — Прим. «СЭ») сообщил им о невозможности трансфера. Проблемы в том, чтобы ехать в Россию для футболиста не было», — сказал Вильярреал «СЭ».

Санчес выступал за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 24 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

5 сентября 2023 года защитник подписал контракт с «Галатасараем» до лета 2027 года.