Агент Саравии рассказал, почему футболист перешел в «Ростов»

Агент уругвайского полузащитника «Ростова» Родриго Саравии Маурисио Мачадо объяснил, почему его клиент выбрал российский клуб в качестве продолжения карьеры.

«Саравия принял решение перейти в «Ростов», потому что ему очень понравилась инфраструктура клуба и тренерский состав клуба. Штаб «Ростова» многому научит Родриго, чтобы впоследствии он сделал большой скачок в карьере! Причина, по которой игрок не перешел в «Ростов» год назад, была в желании до конца выполнить соглашение с «Химнасией», — приводит слова Мачадо Sport24.

Срок контракта «Ростова» с 23-летним полузащитником не уточняется.