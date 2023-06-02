«Кокорин — очень крутой футболист!» Что об Александре говорил агент Сарсания

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, вспомнила в интервью «СЭ», как ее брат оценивал футбольные навыки Александра Кокорина.

— Костя был сентиментальный. До последнего дня хранил в телефоне прощальную СМС от Кержакова — со словами благодарности.

— Ему нравилось вести человека. Возился со всеми. Левицкого из тюрьмы с фальшивым греческим паспортом вытаскивал. Кержакову вставил за книжку: «Ты решай, писатель ты или футболист? Определись!» С папой никак не могли найти общего языка на тему игры Кокорина.

— Что говорили?

— Папа все время твердил: «Что ты в нем нашел? Он же никакой! Ни таланта, ничего! Середняк». А Костя отвечал: «Ты ничего не понимаешь. Кокорин — очень крутой футболист». Даже на Панюкова делал большую ставку! Видел в нем огромный потенциал!

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.