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Сегодня, 20:38

Агент Савича заявил, что босниец не будет приостанавливать контракт с «Торпедо» в случае вылета из РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Торпедо» Игора Савича, рассказал о будущем его клиента, если команда покинет РПЛ.

«Останется ли Савич, если «Торпедо» вылетит из РПЛ? Все зависит от клуба, у Игора действующий контракт. Нужно подождать и посмотреть, какой план будет у торпедовцев. Могу точно сказать одно — Игор точно не будет пользоваться правилом ФИФА и приостанавливать контракт. Он будет подчиняться правилам РФС», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

22-летний полузащитник перешел в «Торпедо» в сентябре прошлого года. Он провел 17 матчей за московскую команду, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-savicha-esli-torpedo-vy-letit-igor-ne-budet-priostanavlivat-kontrakt/
Футбол
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