Агент Савича заявил, что футболист хотел бы вернуться в Россию

Асхат Идризович, агент бывшего полузащитника «Торпедо» Игора Савича, рассказал, что футболист готов рассмотреть предложения из России.

«Игор хотел бы вернуться в Россию, ему там очень понравилось. Если получим какое-то предложение, он несомненно готов вернуться», — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича.

Савич играл в России за «Торпедо» в сезоне-2022/23. Всего он провел 19 матчей за московскую команду, не отметившись результативными действиями.

В настоящее время 23-летний боснийский полузащитник выступает на родине за «Зриньски».