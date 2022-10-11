Агент Щенникова: «Георгий готов на все 200 процентов к дерби против «Спартака»

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Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о здоровье игрока и его готовности к матчу 13-го тура РПЛ против «Спартака».
«Георгий чувствует себя замечательно. Готов на все 200 процентов к дерби против «Спартака». Знаю его характер. Он готов доказывать тренерскому штабу, что заслуживает места в стартовом составе. Он очень целеустремленный футболист», — сказал Пушкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне защитник принял участие в 2 матчах за армейцев. Контракт игрока с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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