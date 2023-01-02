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2 января, 23:30

Агент Щенникова отреагировал на информацию о возможном уходе защитника из ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
Георгий Щенников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе защитника из ЦСКА по окончании сезона.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» заявил, что Щенников покинет ЦСКА этим летом.

«Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона? Не знаю. Я такой информацией не располагаю. Ведутся ли переговоры с ЦСКА? Без комментариев пока», — сказал Пушкин «СЭ».

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от травмы.

Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
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