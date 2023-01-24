Агент Щенникова рассказал, как игрок провел первые сборы

Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал «СЭ», как защитник провел первые сборы с ЦСКА.

«Претензии к Георгию по первым сборам нет никаких. Он отработал его на своем максимуме. Давайте дождемся окончания сборов. У нас нет в планах покидать ЦСКА этим летом. Переговоры? Это вопрос к клубу. Они принимают решение по будущему футболиста. Связывались ли они со мной из клуба? Без комментариев», — сказал Пушкин «СЭ».

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от травмы.