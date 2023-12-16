Агент Щенникова рассказал, в каком случае футболист возобновит карьеру

Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«Собирается ли Георгий возобновлять карьеру? Все зависит от предложения. Будет достойное предложение, конечно, он подумает над этим вопросом. Он находится в хорошей игровой форме», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.