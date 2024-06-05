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Сегодня, 13:55

Агент Щенникова: «Завершение карьеры? Пока он мне такого не говорит»

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Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, высказался об участии футболиста в матче между медиафутбольными командами «Плюшки» и «Чертаново Медиа».

«Человек увидел жизнь вне футбола, то есть он понимает, как будет существовать дальше, что не присуще другим футболистам. Георгий достаточно разносторонне развит в плане именно жизни. Он не потеряется. Завершение карьеры? Повторюсь, по поводу футбола и его завершения, это должно будет исходить именно от него, то есть ждите. Пока он мне такого не говорит. Есть какие-то предложения, но они нам не интересны», — сказал Пушкин «СЭ».

33-летний защитник взял паузу в карьере, покинув в 2023 году ЦСКА, и занялся недвижимостью. В минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне.

Софья Грецкая

Георгий Щенников
Футбол
РПЛ
0
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