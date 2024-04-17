Агент Щенникова сообщил, что контакты с клубами есть

Сегодня, 14:08
Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, что думает о будущем футболиста.
«Что касается других клубов, то какие-то контакты есть, но конкретных предложений за последнее время не было. У нас нет никаких дедлайнов. Вс может быть: и завершение карьеры, и новая команда», — цитирует агента «РБ Спорт».
В октябре 2023 года Щенников взял паузу в карьере после ухода из ЦСКА. Он является воспитанником армейского клуба и выступал только за красно-синих. На данный момент 32-летний россиянин находится в статусе свободного агента.