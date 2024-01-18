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РПЛ

Сегодня, 19:40

Агент Щенникова сообщил о предложениях по защитнику из РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин сообщил «СЭ» об интересе к защитнику из РПЛ.

«Из РПЛ предложения были, условно говоря из регионов, но это не особо интересно, поскольку у Георгия семья. В идеале нет особого желания уезжать из столицы. Георгий всю жизнь играл, был в Москве», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
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