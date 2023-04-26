Агент Щенникова: «Не исключено, что увидим Георгия в другой лиге, но цель — остаться в РПЛ»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста в случае завершения выступлений за армейский клуб.

«Есть ли интерес к игроку от других команд? Будем над этим работать. Георгий востребованный футболист с богатым опытом. Не переживаю о его будущем. Амбиции Георгия заключаются в том, чтобы остаться в РПЛ. Будем рассматривать все варианты, которые будут. РПЛ, страны ближнего зарубежья. Не исключено, что увидим Георгия в другой лиге, но цель — остаться в РПЛ. А там уже посмотрим, как все сложится», — сказал Пушкин «СЭ».

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года.