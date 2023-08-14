Агент Щенникова заявил, что игрок может продолжить карьеру за границей

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал «СЭ» о будущем своего клиента.

«Трансферное окно закрывается через месяц. Предложения есть — думаем, рассматриваем. У Георгия есть разные варианты продолжения карьеры. И в России, и за границей», — сказал Пушкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Летом у 32-летнего защитника завершился контракт с ЦСКА, за который он выступал на протяжении всей карьеры. В сезоне-2022/23 Щенников провел 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.