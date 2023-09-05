Агент Щенникова заявил, что игрок планирует продолжить карьеру в России

Агент бывшего защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, что игрок рассчитывает продолжить карьеру в России.

«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ — разные варианты. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием — у него большая семья, приоритет на ней», — приводит слова Пушкина РИА «Новости».

Он также заявил, что они остановились на российских клубах, несмотря на интрес от клубов из ближнего зарубежья.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. В составе московского клуба он выиграл три чемпионата России, четыре Кубка России и три Суперкубка.