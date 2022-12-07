Агент Щенникова — о будущем футболиста: «Его приоритет — играть и остаться в ЦСКА»

Футбольный агент Сергей Пушкин в беседе высказался о ситуации с будущим защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

«Пока никакого диалога о продлении с ЦСКА мы не вели. Думаю, что уже ближе к лету этот процесс начнется, будем разговаривать. К Щенникову есть определенный интерес со стороны других клубов, но все это Георгий пропускает мимо. Его приоритет — играть и остаться в ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

Щенников является воспитанником академии ЦСКА и провел в составе армейцев всю свою профессиональную карьеру. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний защитник сыграл пять матчей за ЦСКА во всех турнирах.