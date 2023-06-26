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Сегодня, 11:59

Агент Щенникова заявил, что у футболиста нет конкретных предложений на данный момент

Алина Савинова
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Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Что касается будущего Георгия Щенникова, то пока нет никакой конкретики. Как только будет конкретное предложение, то можно будет о чем-либо говорить», — приводит Sport24 слова агента.

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-26-agent-shchennikova-zayavil-chto-u-eks-igroka-tsska-net-konkretnykh-predlozheniy-na-dannyy-moment
Георгий Щенников
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