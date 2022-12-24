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Сегодня, 16:25

Агент Щенникова заявил, что защитник намерен вернуть себе место в составе ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова заявил, что игрок планирует вернуть себе место в составе команды.

Большую часть сезона-2022/23 31-летний россиянин восстанавливался от травмы.

«Георгий отправится на сборы вместе с командой, у нас действующий контракт, все хорошо. Он хочет проявить себя, и вернуть себе место в составе. Сейчас у него будет полноценный сбор с командой, он хочет получить свой шанс. У Щенникова есть огромное желание доказать, что он еще способен приносить пользу родному клубу. Нет никаких обид, есть только желание работать и играть», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

В сезоне-2022/23 Щенников принял участие в 5 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shhennikov-nastroen-vernut-sebe-mesto-v-sostave-on-hochet-prinosit-pol-zu-tsska/
Георгий Щенников
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