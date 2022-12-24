Агент Щенникова заявил, что защитник намерен вернуть себе место в составе ЦСКА

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова заявил, что игрок планирует вернуть себе место в составе команды.

Большую часть сезона-2022/23 31-летний россиянин восстанавливался от травмы.

«Георгий отправится на сборы вместе с командой, у нас действующий контракт, все хорошо. Он хочет проявить себя, и вернуть себе место в составе. Сейчас у него будет полноценный сбор с командой, он хочет получить свой шанс. У Щенникова есть огромное желание доказать, что он еще способен приносить пользу родному клубу. Нет никаких обид, есть только желание работать и играть», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

В сезоне-2022/23 Щенников принял участие в 5 матчах ЦСКА и не отличился результативными действиями. Контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.