Агент считает, что Башич и Савич останутся в России до конца контрактов

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Агент Асхат Идризович считает, что ситуация в России не повлияет на желание полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича и хавбека «Торпедо» Игора Савича играть в РПЛ.
По его словам, боснийские футболисты не планируют уезжать из страны и приостанавливать контракты с клубами.
«Башич и Савич останутся в России до истечения срока своих контрактов. Отъезд в их планы не входит, они счастливы в своих клубах», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».
В текущем сезоне 22-летний Савич провел 6 матчей за «Торпедо» и не отметился результативными действиями. На счету 20-летнего Башича 10 игр, 1 забитый мяч и 2 голевых паса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования