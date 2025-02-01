Агент Гогуа — об уходе игрока из «Химок»: «Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего защитника «Химок» Седрика Гогуа, прокомментировал заявление подмосковного клуба.

В субботу «Химки» объявили об уходе Гогуа. Пресс-служба объяснила, что клуб расторг контракт в одностороннем порядке и уведомил об этом 30-летнего футболиста.

«То, о чем уведомляет пресс-служба «Химок», — полная чушь. Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке. Другое дело, что я по-любому перевел бы Гогуа в другую команду. Если у меня футболист не играет в основном составе, он не сидит и не ждет зарплату, а переходит в другой клуб. Так произошло с Нене в «Торпедо», когда мы расторгли по соглашению сторон — никаких проблем не было.

«Химки» зря начинают в прессу давать такую информацию. Лучше бы они чем-то другим занялись. У меня хорошие отношения с «Химками». Гогуа в любом случае оттуда уходил бы, но это глупое заявление. Лучше бы его не делали», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Гогуа выступал за «Химки» с лета прошлого года. В составе подмосковного клуба ивуариец провел 3 матчах в РПЛ и одну игру в Кубке России.