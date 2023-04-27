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Сегодня, 13:35

Агент Селюк отреагировал на слова Семака о высокой стоимости российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что команде легче приобрести иностранцев, чем российских футболистов.

«В течение года идет целенаправленная кампания, как какую-то не «ходячку» запихнуть в «Зенит». Получается, кого брать? Назовите мне, сегодня кого взять «Зениту»? Я слышал, что предлагают Осипенко за 5 миллионов. Представляете? Осипенко за 5 миллионов! Я дам трех центральных защитников гораздо лучше, чем Осипенко на пять лет с зарплатой их всех вместе меньше, чем 5 миллионов. Так зачем покупать Осипенко? Я за 5 миллионов укомплектую команду, которая обыграет их, а тут один Осипенко. Когда идут такие цены, не соответствующие, потому что они «Зенит», безусловно, Семак прав. Чистякова они купили за 5 миллионов, и что? Откуда такие цены берутся? Или Скопинцева «Динамо» купило за 5 миллионов, ну пусть хотя бы за 2 продадут в Европу. Все умники, которые «Зениту» хотят пихать, пусть скажут, кого за последние 10 лет они продали в Европу? В России огромное, колоссальное несоответствие цены и качества. Просто все погрязло в коррупции! Я полностью согласен с Семаком, что лучше взять иностранца», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

На данный момент в «Зените» не имеют российского паспорта 8 игроков: Нуралы Алип (Казахстан), Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел (все из Бразилии), Вильмар Барриос и Матео Кассьерра (оба из Колумбии). Еще два бразильца: Малком и Клаудиньо — недавно получили гражданство РФ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10827914-agent-selyuk-otreagiroval-na-slova-semaka-o-vysokoj-stoimosti-rossijskih-futbolistov.html
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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