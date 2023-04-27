Агент Селюк отреагировал на слова Семака о высокой стоимости российских футболистов

Известный российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что команде легче приобрести иностранцев, чем российских футболистов.

«В течение года идет целенаправленная кампания, как какую-то не «ходячку» запихнуть в «Зенит». Получается, кого брать? Назовите мне, сегодня кого взять «Зениту»? Я слышал, что предлагают Осипенко за 5 миллионов. Представляете? Осипенко за 5 миллионов! Я дам трех центральных защитников гораздо лучше, чем Осипенко на пять лет с зарплатой их всех вместе меньше, чем 5 миллионов. Так зачем покупать Осипенко? Я за 5 миллионов укомплектую команду, которая обыграет их, а тут один Осипенко. Когда идут такие цены, не соответствующие, потому что они «Зенит», безусловно, Семак прав. Чистякова они купили за 5 миллионов, и что? Откуда такие цены берутся? Или Скопинцева «Динамо» купило за 5 миллионов, ну пусть хотя бы за 2 продадут в Европу. Все умники, которые «Зениту» хотят пихать, пусть скажут, кого за последние 10 лет они продали в Европу? В России огромное, колоссальное несоответствие цены и качества. Просто все погрязло в коррупции! Я полностью согласен с Семаком, что лучше взять иностранца», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

На данный момент в «Зените» не имеют российского паспорта 8 игроков: Нуралы Алип (Казахстан), Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел (все из Бразилии), Вильмар Барриос и Матео Кассьерра (оба из Колумбии). Еще два бразильца: Малком и Клаудиньо — недавно получили гражданство РФ.