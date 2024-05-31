Агент Селюк отреагировал на увольнение Гончаренко из «Урала»

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Гончаренко — это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с «Уралом» с хорошим бюджетом в РПЛ. Вот вам весь Гончаренко. Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же Федотов. Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить Игнашевича. «Зенит» назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство. ЦСКА нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Гончаренко. Они не могут работать в больших клубах», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года. 46-летний белорус был отправлен в отставку в четверг, 30 мая.