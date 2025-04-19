Селюк о словах Садыгова про пиар-кампанию «Химок»: «Если бы игроки хотели внимания, то обратились бы в ФИФА и клуб бы рухнул»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова инвестора «Химок» Туфана Садыгова о возможном бойкоте основным составом матча 25-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее Садыгов рассказал, что игроки поступили неэтично, вынеся в СМИ эту информацию, а также заявил, что спортсмены «решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».

«Это просто эмоции одних и других. Ну какая пиар-компания для игроков? Их и так все знают. Они хотят привлечь внимание, чтобы им выплатили долги. Поэтому я думаю, что Туфан в конечном итоге выплатит долги и все будет хорошо. Это понимают и внутри клуба. Тренерский штаб и игроки ведут себя профессионально, поскольку не идут жаловаться в ФИФА. Если бы они хотели такого внимания, то обратились бы в ФИФА и «Химки» рухнули бы», — сказал Селюк «СЭ».

18 апреля «СЭ» сообщал, что футболисты «Химок» получили первые выплаты зарплат после начала финансовых проблем у клуба. Игрокам выплатили деньги за декабрь.

Подмосковный клуб после 24 матчей чемпионата России-2024/25 набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.