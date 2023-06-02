Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:32

Агент Селюк: «Ростов» в весенней части чемпионата выглядит не особо ярко, с ЦСКА им будет сложно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, удастся ли избежать судейских скандалов в матче 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Раньше судьи ставили пенальти в пользу «Ростова», в последнее время этого не происходит. Тем более играют в Москве с ЦСКА. Есть вероятность, что сыграют вничью, но думаю, что ЦСКА бросит все силы на то, чтобы выиграть. А учитывая, что «Ростов» в весенней части чемпионата выглядит не особо ярко, с ЦСКА им будет сложно. Но если делать ставку, то я бы поставил, что будет забито больше двух мячей и будет показано больше трех желтых карточек», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

На данный момент армейцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России (55 очков). Ростовчане располагаются на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-rostov-v-vesennej-chasti-chempionata-vyglyadit-ne-osobo-yarko-s-cska-im-budet-slozhno/
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Колосков считает, что «Крылья Советов» достойны остаться в РПЛ
Паулу Барбоза: «Скорее всего, летом Малком уедет в Европу»
«Очень хорошо отношусь к Соболеву. Уверен, он уже тысячу раз пожалел о случившемся!» Интервью Романцева
Колосков — о будущем Дзюбы: «Если он будет почивать на лаврах, то его могут даже и отчислить»
Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»
Президент «Торпедо» Савин рассказал о будущем форварда Стефановича в команде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Осинькин может стать главным тренером «Рубина»

Президент «Торпедо» Савин рассказал о будущем форварда Стефановича в команде