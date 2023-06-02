Агент Селюк: «Ростов» в весенней части чемпионата выглядит не особо ярко, с ЦСКА им будет сложно»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, удастся ли избежать судейских скандалов в матче 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Раньше судьи ставили пенальти в пользу «Ростова», в последнее время этого не происходит. Тем более играют в Москве с ЦСКА. Есть вероятность, что сыграют вничью, но думаю, что ЦСКА бросит все силы на то, чтобы выиграть. А учитывая, что «Ростов» в весенней части чемпионата выглядит не особо ярко, с ЦСКА им будет сложно. Но если делать ставку, то я бы поставил, что будет забито больше двух мячей и будет показано больше трех желтых карточек», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

На данный момент армейцы занимают 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России (55 очков). Ростовчане располагаются на 4-й позиции (53 очка).