Агент Сенхаджи поблагодарил «Факел» за доверие к защитнику

Агент Димитар Петрунов, представляющий интересы защитника «Факела» Райана Сенхаджи, поблагодарил клуб за доверие к его клиенту.

«Райан находится на контракте с «Факелом», и в настоящий момент он полностью сфокусирован на своей команде и не заинтересован в чем-либо другом. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить весь персонал «Факела» за доверие к игроку, который выкладывается в каждом матче и имеет возможность доказывать свои качества», — цитирует Петрунова Metaratings.

Сенхаджи перешел в «Факел» в зимнее трансферное окно. 26-летний алжирец провел за воронежцев 9 матчей, отличившись 1 голевой передачей.