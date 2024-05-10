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Сегодня, 12:45

Агент Сенхаджи поблагодарил «Факел» за доверие к защитнику

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Димитар Петрунов, представляющий интересы защитника «Факела» Райана Сенхаджи, поблагодарил клуб за доверие к его клиенту.

«Райан находится на контракте с «Факелом», и в настоящий момент он полностью сфокусирован на своей команде и не заинтересован в чем-либо другом. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить весь персонал «Факела» за доверие к игроку, который выкладывается в каждом матче и имеет возможность доказывать свои качества», — цитирует Петрунова Metaratings.

Сенхаджи перешел в «Факел» в зимнее трансферное окно. 26-летний алжирец провел за воронежцев 9 матчей, отличившись 1 голевой передачей.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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