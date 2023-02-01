Агент Сердара Азмуна: «До сегодняшнего дня ни «Сочи», ни «Локомотив» не обращались»

Сегодня, 15:23
Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Локомотива» и «Сочи».
«До сегодняшнего дня ни «Сочи», ни «Локомотив» не обращались по поводу Азмуна», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Ранее стало известно о том, что переход Азмуна в «Марсель» сорвался.
С января 2022-го футболист выступает за «Байер». В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования