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Сегодня, 14:00

Агент Новиков: «Оренбург» всем показал — можно за небольшие деньги собрать яркую команду»

Агент Новиков не считает яркую игру «Оренбурга» в этом сезоне случайностью
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Игроки &amp;quot;Оренбурга&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Сергей Новиков не считает яркую игру «Оренбурга» в этом сезоне случайностью.

— Для вас стала откровением яркая игра «Оренбурга» в этом сезоне?

— Абсолютно нет! Трансферная политика была проведена весьма грамотно. «Оренбург» подал правильный пример многим клубам РПЛ. Если деньги тратить с умом, то с небольшим бюджетом можно создать боеспособный коллектив. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев — футбольный человек, понимает тонкости и нюансы. Профессионал, делает то, что нужно в современных реалиях. Точечная селекция, полное взаимопонимание с тренерским штабом. То есть игроки подобраны под атакующий стиль, приверженцем которого является Личка. Он сам играл в Испании, любит южный, открытый футбол. Вот такую игру он и ставит. Да, первые матчи получились где-то авантюрными — шашки наголо, и вперед. Но потом все пришло в норму. В свое время Виктор Гончаренко выстроил систему игры в «Уфе», а дальше уже все шло по накатанной.

— Даже так?

— Это мое мнение. При Гончаренко у «Уфы» был сумасшедший взлет. А все следующие тренеры, включая Сергея Семака, шли по накатанной. То же самое можно сказать и про Личку. Он выстроил систему. И даже если уйдет на повышение, другому тренеру не составит большого труда при нынешнем руководстве довольно эффективно работать. Стиль точно сохранится.

— Точечное усиление — это Марин, Флорентин, Мансилья, Вера?

— Прежде всего они. При всем уважении к российским футболистам, вышеперечисленные исполнители явно выделяются на фоне остальных. Остальные дают объем, проделывают черновую работу. А латиноамериканцы привнесли то, чего и не хватает РПЛ, — яркость и креатив! На команду любо-дорого смотреть. То есть пришли добротные футболисты, которые звезд с неба не хватали, обученные и стоят недорого. И они в нынешних реалиях РПЛ дают результат. Вот вам рецепт успеха.

 
Главный тренер &laquo;Оренбурга&raquo; Марцел Личка. «Личка — идеальный вариант для «Локомотива»

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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